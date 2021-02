BBB21: Kerline, Sarah e Rodolffo estão no paredão

PUBLICIDADE

Neste domingo, 31, foi formado o primeiro paredão do BBB21. A noite começou com o anjo Rodolffo imunizando o amigo Caio. Em seguida, o líder indicou Kerline para o paredão. Em sua justificativa, Nego Di afirmou que teve pouco contato com a sister.

“Aconteceram várias coisas, fiquei mudando de ideia. Tem muita gente que eu votaria, mas não posso votar. Não consigo, neste momento, ser desleal com meu sentimento. Não tem como eu não indicar a Ker, foi a única pessoa que eu realmente não me aproximei de verdade, não troquei uma ideia”, afirmou Nego Di.

Imunizados

Os 6 imunizados, escolhidos pelo público, colocaram Rodolffo no paredão. Lumena foi a porta-voz do grupo e explicou que era um voto desafiador. “O grupo indica por questões do detalhe, da relação, da afinidade. A gente entende que é um jogo de entrega. Rodolffo é a decisão coletiva e obviamente não confortável”, finalizou a psicóloga.

Fiuk pediu a palavra para completar que, ‘por ordem de prioridade não seria ele’. Segundo o ator, o grupo tem outras prioridades que estavam imunes neste paredão.

Votos da casa

Sarah já estava emparedada pelo Big Fone. Arcrebiano, o mais votado pela casa, com oito votos, se salvou ao vencer a prova Bate e Volta.

Confira a votação de cada um dos participantes:

Lucas votou na Carla Diaz;

Juliette votou na Thaís;

Pocah votou no Arcrebiano;

Kerline votou no Arcrebiano;

Arcrebiano votou na Camilla;

João votou no Arcrebiano;

Arthur votou na Camilla;

Caio votou na Camilla;

Thaís vootu no Arcrebiano;

Carla votou no Arcrebiano;

Viih Tube votou no Arcrebiano;

Camilla votou no Arcrebiano;

Fiuk votou na Carla Diaz;

Karol votou na Carla Diaz;

Rodolffo votou no João;

Gilberto vootu no Arcrebiano;

Sarah votou no João;

Lumena votou na Thaís;

Projota votou na Thaís.