Conheça Sarah Andrade, a brasiliense que promete agitar o BBB 21

A representante do quadradinho no BBB21 trabalha como consultora de marketing digital e vê no reality uma oportunidade para aparecer e viver todos os planos que tinha para 2020, e que acabaram frustrados por conta da pandemia.

Sarah adora festas, viagens e diz que seus amigos sempre falam sobre sua alegria contagiante. Considera a facilidade para conviver com pessoas diferentes um ponto a seu favor no BBB. E já sabe como pretende se posicionar no jogo: “Sou uma pessoa de fácil convívio, mas com personalidade forte. Não gosto de briga, sou das pequenas manipulações e de observar”, entrega.

Solteira, Sarah afirma que só quer assumir um relacionamento sério se for para casar e que não pretende se envolver no programa. Mas avisa: se apaixona e “desapaixona” muito rápido.

“Acho que fiquei coraçãozinho de gelo. Tem pouco mais de cinco anos que eu estou solteira. Me apaixono toda semana, mas duas semanas depois já enjoei e não quero mais”, conta ela, que sonha em ser mãe.

Para Sarah, uma de suas principais rivais na luta pela vitória no Big Brother Brasil é a emoção. Ela diz que os sentimentos, sempre à flor da pele, podem prejudicar seu desempenho no jogo.

“Sou dramática e chorona e, às vezes, não consigo controlar minhas emoções. Faço uma novela mexicana”.

Algumas curiosidades sobre Sarah Andrade

A mãe é policial e só casou com o pai aos 53 anos, após 30 anos de namoro.

Solteira convicta há cinco anos, só quer se relacionar sério com alguém quando for para casar.

Morou nos Estados Unidos duas vezes e, em uma delas, conheceu famosos como Leonardo DiCaprio e Chris Brown.

Já trabalhou em diversas funções lá fora: foi motorista de aplicativo, assessora de influencers e babá.

Estava de mudança para trabalhar na Europa quando começou a quarentena do Covid-19 e o contrato foi suspenso.

Adora competições e diz que “vale de tudo um pouco em busca da fama e do dinheiro”.

Foi uma criança muito arteira e diz que era péssima aluna.

Já se inscreveu para outras edições do BBB.

Diz que é carente e gosta sempre de ter algum amigo do lado.

Assume ser baladeira e que viaja muito para ir em festas.

Sarah foi a última participante da pipoca anunciada. Confira o vídeo

A 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), vai ao ar na próxima segunda-feira (25) e promete ser “O Big dos Bigs”, reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, enquanto os anônimos eram intitulados como Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do grupo dos anônimos.

Para essa nova edição, o BBB irá trazer novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do “Não”. O BBB 21 irá durar 100 dias