BBB: Perfil do Twitter de João Luiz, do Pipoca, é derrubado por fãs de divas pop

Depois de anunciar o novo participante do Big Brother Brasil, uma verdadeira investigação sobre seu passado nas redes sociais começou. E nessa busca surgiram alguns tweets de João Luiz Pedrosa falando sobre cantoras pop, como Taylor Swift, Ariana Grande e Camila Cabello, sempre mantendo o senso de humor.

No entanto, os fãs do cantor não gostam desse tom crítico, mas gostam de críticas bem-humoradas, e retaliaram condenando o perfil do participante no Twitter, está temporariamente restrito. O colunista Leo Dias procurou a assessoria de imprensa da rede social, que afirmou que “não vai comentar detalhes da conta”, apenas enviando as regras da rede social.

A coluna também buscou os administradores do perfil de João Luiz, que não retornaram. Mas no Instagram do bother foi postado: “O João é uma pessoa extrovertida, que gosta de rir e não perde a piada! Por isso, não se sintam ofendidos por ele ter feito algum comentário sobre a sua cantora favorita. Ele gosta e ouve todas elas!”.

Veja a Thread feita por um fã sobre os comentários de João:

