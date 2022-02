BBB 22: Tiago Abravanel reclama ao doar estalecas

O brother não gostou da divisão para doar estalecas para as compras da xepa e pede ao colegas de confinamento “Não exagerar”

Pela primeira vez na xepa durante sua participação no Big Brother Brasil, Tiago Abravanel teve dificuldades em abrir mão de suas estalecas para garantir a comida para o resto dos participantes.

Enquanto o grupo conversava sobre quanto doariam para fazer mercado, ele afirmou que eles precisariam ter cuidado para não doar estalecas demais. Para Tiago, seria possível comprar todas as coisas do mercado e ainda ficar com dinheiro sobrando.

“A questão é, se dá mais dinheiro, se sobrar, a gente perde esse dinheiro. Se a moeda for flutuante, e a gente consumir tudo que tiver no mercado, e sobrar dinheiro…”, opinou.

“Mas não dá pra consumir tudo, isso que eu estou te falando”, afirmou Arthur Aguiar, que passou uma semana na xepa. Na última semana, o grupo que estava na xepa não conseguiu comprar itens suficientes porque o valor dos alimentos aumentou.

Foto/Reprodução

Jessilane, que nunca esteve no vip, garantiu que é melhor “pecar pelo excesso do que pela falta”. A sister disse que foi dormir com fome por três noites.

Não satisfeito, Tiago ainda criticou aqueles que perdem estalecas e reclamou de ter que doar “o dobro” de outros brothers.

“Mas então gente, temos que começar a prestar atenção nesse lance de perder estalecas ou não perder. Porque eu tenho 1.700 estalecas, eu posso ficar com 500 e dar todas, mas daí se a galera ficar perdendo estalecas também não vale a pena! Porque se não, não faz sentido! Eu vou gastar o dobro do que a galera tá gastando. Eu não me importo, mas toda a galera tem que ter essa consciência”, argumentou.

Quando Naiara Azevedo sugeriu fazer um almoço farto para aqueles que ficaram quase sem comida na semana anterior, Tiago também reclamou: “Eu acho que não vale a pena exagerar, eu acho que a gente tem que comer o que precisa, vai que chega quarta-feira e não tem mais”.

A atitude do brother foi criticada por colegas de casa, como Bárbara, que disse que ele deveria ouvir quem esteve na xepa por mais tempo.

A equipe de Brunna Gonçalves, que doou todas as suas 600 estalecas, reclamou da atitude no Twitter.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Compras da Xepa

Maria e Douglas Silva foram os sorteados para a compra no mercado. Os dois passaram dificuldades com o valor dos alimentos e a quantidade pequena de estalecas.

“Eu sabia que ia ser assim, eles [os que estavam no vip] estão com muito dinheiro e por isso estaria muito mais caro. Eles tinham que escutar vocês que já estão a duas semanas na xepa, porque eles chegam achando que já sabem de tudo. Agora eles vão ver”, desabafou Bárbara.

Brunna e Eslô lamentam a compra escassa mais uma vez por falta de dinheiro e afirmam: “essa comida não vai dar”.