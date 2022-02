BBB 22: terceiro paredão formado com três brothers do grupo ‘Camarote’

A líder da semana, Jade Picon, tomou uma atitude que ninguém esperava, indicou o “aliado” Arthur Aguiar ao paredão.

A casa mais vigiada do Brasil está pegando fogo e a cada dia novos jogadores surgem. Jade Picon mostrou que realmente está buscando o jogo, querendo respostas sobre os brothers do BBB 22. A influenciadora indicou o “aliado” Arthur Aguiar para o paredão da semana.

“Eu vejo o voto de líder muito mais que um voto, é uma oportunidade de se posicionar no jogo, e uma chance de você mudar o jogo. Usar a justificativa de afinidade é algo muito confortável, acredito que todos achem que eu iria fazer isso, mas não na minha liderança. Eu tive três motivos para indicar essa pessoa no paredão: primeiro não concordar com algumas atitudes dela comigo e com os outros; a permanência ou saída dessa pessoa vai trazer uma resposta para minha visão de jogo; e a terceira é que eu quero ver a reação da casa e como será a formação do paredão, quando eu colocar a pessoa que tem mais voto na casa direto no paredão, então eu coloco o Arthur”, explicou Jade.

Um pouco confuso e aparentemente abalado, o ator não respondeu, apenas mudou a expressão no momento em que foi indicado ao paredão.

Dinâmica da semana

No sorteio, os primeiros oito participantes votaram aberto na sala e indicaram uma pessoa ao paredão. Com um empate entre Maria e Lucas, Jade provou que Maria poderia confiar nela e indicou Lucas.

No confessionário, com os votos zerados, o restante dos participantes iniciaram novamente a votação para indicar mais um brother. Douglas Silva recebeu quatro votos e foi direto ao paredão.

Prova Bate-Volta

A prova foi disputada pelos três emparedados, Lucas, DG e Naiara, menos o indicado do Líder. A prova era composta por três fases. Lucas disparou na frente, mas a cantora conseguiu alcançar o brother.

Lucas e Naiara passaram para a terceira fase, e o brother, de primeira, acertou o número premiado (32) e se livrou do paredão.

Por isso, o paredão da semana está formado com três integrantes do grupo Camarote: Douglas Silva, Arthur Aguiar e Naiara Azevedo.