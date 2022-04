BBB 22: Tadeu faz Jogo da Discórdia misterioso e deixa brothers confusos

O apresentador fez algumas perguntas relacionadas ao Paredão desta semana aos participantes que restam na casa

O apresentador do Big Brother Brasil 22 (Globo), Tadeu Schmidt, conduziu nesta segunda (18) um Jogo da Discórdia misterioso no reality e deixou os brothers confusos.

A dinâmica foi dividida em duas partes. Na primeira, os três emparedados -Eliezer, Gustavo e Paulo André- deveriam escolher algum outro participante assumir seus lugares no Paredão. As opções se restringiam, na verdade, a Douglas e Arthur, já que Pedro Scooby é Líder e não podia ser nomeado.

Na segunda fase do jogo, Schmidt pediu para Scooby escolher alguém para salvar da berlinda. Em seguida, pediu para Douglas e Arthur tentarem adivinhar qual será o motivo da eliminação de Eli, Gustavo e P.A., caso eles deixem o reality nesta terça (19).

Mas a dinâmica terminou sem que o apresentador explicasse o motivo das perguntas. “Então tá, gente. Fiquem bem. A gente se encontra a qualquer momento. E amanhã seremos cinco”, disse Schmidt, encerrando o programa ao vivo.

A confusão se instalou na sala. “Valeu, Tadeu. E agora, como é que dorme?”, perguntou Douglas, em tom de ironia. “E agora?”, se surpreendeu Arthur. Gustavo supôs que Tadeu estava fazendo anotações enquanto os brothers o respondiam. Na varanda, logo depois, Scooby cogitou a possibilidade de as perguntas do Jogo da Discórdia estarem relacionadas com a próxima prova pela liderança.

Após a transmissão, o diretor do reality, Boninho, anunciou nas redes sociais uma outra medida que será tomada pela produção para embaralhar as expectativas dos participantes. “Nunca está bom quando pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur, então amanhã de manhã a gente vai falar: ‘todo mundo de mala pronta’. Por quê? Só para a gente se divertir”, disse.