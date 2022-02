BBB 22: Tadeu anuncia expulsão de Maria e exibe homenagem a sister

No programa ao vivo, o apresentador explicou o motivo da desclassificação da atriz e o momento que foi avisado a ela

A edição da última terça-feira (15) começou com Tadeu Schmidt anunciando a desclassificação de Maria do BBB 22. Na noite de segunda (14), durante o jogo da discórdia, Maria acertou a cabeça de Natália com um balde.

“Antes de falar sobre o paredão desta noite, a gente começa o programa mostrando uma cena que aconteceu ontem ao vivo durante o jogo da discórdia. A cena envolve duas participantes, Maria e Natália. Naquele momento, seguindo as regras do jogo, Maria usou um balde pra jogar um balde na Natália. A forma como isso foi feito culminou na desclassificação da Maria do ‘BBB 22”, explicou o apresentador.

Foi exibido as cenas da última dinâmica, mostrando a rodada que envolveu Maria e Natália e que terminou com a atriz batendo com o balde na cabeça da sister. Depois, foram exibidas imagens de Maria lamentando ter agido com “agressividade”, se desculpando com Natália e, de manhã, falando sobre o assunto no raio-x.

O momento em que Maria recebe a notícia da expulsão no confessionário, na tarde de terça, também foi incluído na edição, além de cenas dos outros participantes lamentando a saída da sister.

Foto/Reprodução

A atração exibiu ainda um “VT” mostrando a trajetória de Maria no reality, que já estava programado para ser transmitido hoje.

“A gente havia programado pra hoje um VT contando um pouco da história da Maria no programa. A Maria se jogou nessa aventura. Viveu intensamente e, por isso, a gente decidiu exibir o VT que a gente havia preparado, pra que vocês conheçam um pouco da Vitória por trás da Maria”, concluiu Tadeu.