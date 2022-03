BBB 22: Sem saber da ‘maldição’, Eslô relembra que sentou ao lado das eliminadas

Na noite de ontem (22) antes da eliminação, os internautas brincaram com quem iria sair, já que a sister estava no meio dos dois emparedados

Hoje pela manhã (23), Eslovênia e Eliezer continuaram a repercutir o discurso do apresentador Tadeu Schmidt para a eliminação de Laís no nono paredão do BBB 22 e perguntar o que está eliminando os lollipopers. Sem saber da fama de “pé-frio”, a sister mencionou que esteve ao lado de todas as sisters do quarto que deixaram o programa.

“Eu acho que, por Tadeu ter falado tanto do lollipop, mexeu mais ainda comigo. Eu acho que [o discurso] é sobre o que acontece aqui dentro, sobre nossos questionamentos. Ele fala isso pra gente ficar mais confuso. E todas as perguntas que ele fez, são as que a gente faz. ‘Tem alguma coisa de errado?'”, opinou Eslovênia.

“Eu não acho que seja coincidência, não”, respondeu Eliezer.

A sister continuou: “Bárbara, Brunna, Larissa e Jade. Eu estava do lado delas quando elas saíram. Assim que falaram o nome delas, para as quatro, na hora, eu perguntei: ‘O que a gente fez de errado?’. Na hora! Para todas eu perguntei. Eu fico agoniada em pensar que tem a possibilidade de termos feito alguma coisa errada e eu parar pra pensar em tudo e não enxergar”.

A miss ficou conhecida por uma “maldição” depois que várias pessoas que sentaram ao seu lado no dia do resultado do paredão foram eliminadas. Ela chegou a ser comparada com Mick Jagger pelo “pé-frio” e até mesmo o jogador Neymar Jr. brincou com o “azar” da sister

Nem o metrô de São Paulo resistiu à brincadeira. Em uma campanha de incentivo a deixar determinados assentos livres. “Um deles é o banco ao lado da Eslô. Outro, é o assento preferencial”.