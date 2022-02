BBB 22: saiba tudo o que rolou na ‘Abravalândia’

A festa do líder da semana, Tiago Abravanel, foi recheada de atrações para os brothers se sentirem crianças novamente.

A ‘Abravalândia’ teve de tudo e mais um pouco. Com a escolha do líder do tema de parque de diversões, a festa contou com piscina de bolinhas, máquina de pegar ursinho, jogo de marreta, acerte a boca do palhaço e até um palco com microfone.

Assim que a festa ficou disponível, os participantes se juntaram no centro da pista de dança para dar um ‘close’. Tiago Abravanel estava com uma roupa mandada pela produção, que fazia referência a um mágico: toda brilhosa e com direito a cartola.

PA e Jade

Não rolou nem um beijinho do quase casal mais ‘shippado’ dentro e fora da casa. Mas, para a alegria dos fãs de Jade e PA, eles proporcionaram diversos momentos juntos para o ‘shipper’ sonhar mais um pouquinho com os dois juntos.

Além disso, os dois fizeram uma aposta: quem perdesse no jogo da festa, ficaria um dia fazendo tudo que o outro mandasse. Paulo André perdeu.

Foto/Reprodução

Em quase todos os momentos da Jade nas festas do Big Brother ela está sentada, comendo ou tomando seu drink observando a galera. Mas ontem, a sister por um momento, se levantou e dançou junto com os colegas na pista. Qual foi o motivo? Era a vez de PA cantar.

Maria e Eli

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O clima esquentou entre os brothers e eles tentaram, mais de uma vez, ir “para o edredom”, mas foram impedidos por Vyni, Lais e Eslô. Os brothers desistiram, pois além da pressão entre os participantes, lembraram que a família assistirá.

Foto/Reprodução

Douglas e Jessilane

DG convidou Jessi para uma conversa. O ator queria saber quem, além do ex-bbb Rodrigo, estava armando um “complô” para mandá-lo ao paredão. A professora, sem querer, entregou toda a estratégia do grupo.

“De vocês a única pessoa que eu votaria é o Scooby, pelo jeito que ele leva o jogo. Os que disseram que fariam isso [colocaria Douglas no paredão] foi só o Eli. A Lina ficou na dúvida entre o PA e você”, revelou para o ator.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Após a conversa com DG, Jessi chorou no quarto por abrir o jogo pro brother, por não saber mentir. A professora ainda falou que, caso as outras amigas não queiram falar mais de suas opções de voto, ela entenderá.

“Eu não planejei fazer isso”, afirmou Jessi.

“Não é sobre isso! Você me expôs na frente do DG duas vezes. Precisava ter feito isso?”, questionou Linn.

“Desculpa, não faço mais”, respondeu a professora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Naiara, Natália e Linn ficaram bastante preocupadas com a atitude de Jessilane. Elas repensaram sobre suas estratégias, já que a professora não sabe guardar segredo. Jessi se sentiu triste e não acolhida pelas amigas com a situação.