BBB 22: Rodrigo perdeu a paciência com Bárbara após resposta da sister

Após o programa ao vivo, Rodrigo foi comentar sobre suas falas dentro do jogo e Bárbara chamou o brother de paranoico.

Parece que o parquinho começou a pegar fogo! Após o programa ao vivo, onde Tadeu fez um discurso que deixou diversas perguntas no ar, os participantes foram refletir sobre a fala do apresentador.

Ao entrar no Quarto Lollipop, onde estavam Laís, Bárbara e Eslô, Rodrigo questionou se está sendo chato falando de jogo toda hora. Bárbara responde rapidamente que ele: “está paranoico e precisa ter equilíbrio”.

O brother não concordou com a fala e direcionou sua resposta para Bárbara: “Me chama de paranoico de novo, toda hora isso. Equilíbrio a gente não vai encontrar Bárbara, estou aqui para ganhar um milhão e meio”. A sister rebate: “A gente pode discutir, a gente pode brigar, mas pode ser leve também, isso é o equilíbrio”.

Rodrigo saiu do quarto e as sisters comentaram sobre as atitudes do brother. Eslovênia aconselhou Bárbara a procurar o colega e explicar seu ponto de vista a ele.

Após a discussão, eles conversaram sobre o assunto. “Quando eu falo para você ser mais leve, não é pra parar de falar de jogo, mas pra você curtir isso aqui”, resumiu a sister. Rodrigo, por sua vez, afirmou que gosta muito de Bárbara e que ela está sempre em suas preferências.