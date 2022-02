BBB 22: Rodrigo Mussi torce para Douglas Silva sair da casa

O ex-bbb apareceu em suas redes sociais criticando os participantes de “pipocar” na hora da votação e garantiu o “Fora DG”.

Rodrigo Mussi, o segundo eliminado do BBB 22, declarou torcida contra Douglas Silva no reality. O ator, foi um dos emparedados da semana ao lado de Arthur Aguiar e Naiara Azevedo. O último eliminado ainda chamou o ex-colega de confinamento para um acerto de contas: “Vem pra fora. Tô te esperando”.

Douglas Silva recebeu críticas de Rodrigo por não tomar posicionamento na votação aberta do último domingo (6). “Estava assistindo a votação aqui. Os caras continuam votando sem querer votar. Sério, não é possível. Me deixa chateado. Caraca, onde vocês estão? Eu saí, perdi o jogo. Mas poxa vida!”, comentou o ex-bbb indignado.

“Douglas, vem pra fora. Tô te esperando. Quando uma pessoa diz que vai votar no Vyni para não se comprometer… Meu amigo, vem fazer companhia aqui pra mim”, alfinetou Rodrigo Mussi.

Mais cedo, ainda em suas redes sociais, o ex-bbb perguntou se o BBB 22 estava realmente em baixa após sua saída. “Não sei, mas eu estou recebendo milhares de mensagens das pessoas dizendo que pararam de assistir, não estão mais vendo o BBB. Sei que eu estava chato, mas falta jogo. Estamos em um jogo, não em um negócio de relacionamento”, criticou o eliminado.

Durante o Big Brother Brasil 22, Rodrigo e Douglas Silva se desentenderam por conta do estilo de jogo do participante do time Pipoca. Apontado como agressivo pelo ator, o paulista foi indicado ao paredão e deixou a competição.

Durante o ‘Bate-Papo BBB’ com Rafa Kalimann, ele soltou o verbo sobre a passividade dos outros participantes da edição e ainda citou o grupo da Disney.

“Na primeira semana tava legal, todo mundo cantando, tudo lindo, maravilhoso… Já na segunda, os grupos sendo formados, alianças, tava chato já esse negócio de cantar. E tudo eles queriam fazer piada, então, pô, tava parecendo grupo da Disney”, afirmou.

“Depois do discurso do primeiro paredão do Tadeu, aquilo pra mim foi a gota d’água, e eu falei ‘vou jogar’”, garantiu o eliminado, que ainda revelou os nomes do ‘grupo da Disney’. São eles: Pedro Scooby, Tiago Abravanel, Douglas Silva e Paulo André. “Um dia antes do primeiro paredão, o PA e o Pedro pegaram um na mão do outro e ficaram dando voltas na casa”, reclamou Rodrigo Mussi.