BBB 22: Pedro Scooby, Vinicius e Gustavo se enfrentam no Paredão da semana

Douglas Silva foi o mais votado pela casa, mas conseguiu se safar da berlinda na prova Bate-Volta, que foi disputada por ele, Vyni e Gustavo

Paredão novo da semana formado de uma maneira diferente. Como havia sido explicado na última quinta (10), o antigo Líder, Pedro Scooby, precisava vetar uma pessoa da prova, ele escolheu Eli. Automaticamente, Eliezer ganhou um ‘poder de Líder’, ou seja, no dia da formação do Paredão ele mandaria uma pessoa para a berlinda, só não podia indicar Scooby.

A noite da formação iniciou com a imunização do Anjo Arthur Aguiar, que entregou o colar a Paulo André com um longo discurso.

“Quando eu entrei estava com o pensamento de ser bem racional e estrategista, mas quando percebi que não estava sendo recíproco, eu comecei a colocar o coração junto […] É muito bonito ver a forma que ele fala da vida, da maneira que ele fala do filho dele e da vontade de vencer. Eu vou dar essa medalha para ele e falar que o filho dele vai ter muito orgulho. Vou garantir para ele mais essa semana”, explicou Arthur.

Logo em seguida, Lucas indicou Pedro Scooby. “Ele não seria votado pelo voto da casa, por ser um cara muito maneiro. Outro motivo, ele é um cara muito forte e isso atrapalha o meu jogo. E, o último motivo, é a indiferença dele de estar no jogo”, afirmou Lucas.

Foto/Reprodução

Em seguida, Eliezer indicou Gustavo para a berlinda da semana, afirmando que ele e os amigos são alvos do brother.

Gustavo, com direito a contragolpe, puxou Vyni, um dos maiores aliados de Eli.

Foto/Reprodução

Douglas Silva foi o mais votado pela casa, totalizando cinco votos. Foram eles de Laís, Lina, Vyni, Eli e Eslô.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na prova Bate-Volta, Gustavo, Vyni e DG puderam participar. Com uma disputa de sorte e estratégia, Douglas Silva levou a melhor, escapou do Paredão da semana e ganhou o novo lançamento da Fiat.