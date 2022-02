BBB 22: No quarto do Líder, Jade brinca: “Acho que a casa não ficou muito feliz”

Após a vitória da influencer, ela subiu para o quarto do Líder com os escolhidos para o VIP e brindaram a liderança

Na madrugada desta sexta (11), Jade Picon assumiu o quarto do Líder pela segunda vez consecutiva, após ter vencido Linn na final da disputa. Ao brindar com seus convidados do lado VIP, a sister brincou sobre continuar “no trono” do BBB 22.

“Será que vão querer ver a gente?”, perguntou Laís.

“Acho que a casa não ficou muito feliz com a minha segunda liderança consecutiva”, respondeu após notar que os demais confinados [xepa] não permaneceram na sala para assistir a confinada assumindo o quarto do líder, tradição entre os brothers desta edição.

Laís, então, afirmou: “Ninguém tá na sala, pô”.

Em seguida, Tiago disse: “Amiga, a gente estaria lá se a gente não estivesse aqui.”

Em tom de brincadeira, Jade finalizou: “E é por isso que eles não estão aqui!”. Após o diálogo, a sister brindou com seus convidados, Laís, Bárbara, Paulo André, Pedro Scooby e Tiago Abravanel.

Alguns minutos depois, Brunna, Jessi, Eslô, Maria, Lina e Vyni se reuniram na sala para ver as fotos de Jade.

