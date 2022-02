BBB 22: no Jogo da Discórdia, brothers acusaram e jogam balde de água suja

Emparedada, Natália foi alvo dos participantes na dinâmica e recebeu vários banhos de água suja; na WEB, os internautas não concordam

Para alguns, a segunda se tornou o dia mais esperado da semana, pois é o dia do famoso Jogo da Discórdia no BBB 22. Na noite da última segunda (14), os brothers se reuniram no gramado para a dinâmica da semana.

Tadeu Schmidt explica: “O jogo de hoje é quente e também refrescante, envolve água suja. Se liga no nível das plaquinhas que eles vão ter que escolher!”.

As placas eram: ‘Se Faz de Vítima’, ‘Arrogante’, ‘Não tem Palavra’, ‘Zero à Esquerda’, ‘Fala muito e Faz pouco’, ‘Trapaceiro (a)’, ‘Fútil’, ‘Interesseiro (a)’, ‘Sem Carisma’, ‘Fraco (a) no Jogo’, ‘Melhor de Boca Fechada’, ‘Sem Personalidade’ e ‘Desagradável’.

Regra do Jogo

O acusador escolhe uma plaquinha com uma acusação, explica o motivo e, em seguida, Tadeu pergunta para o restante da casa se eles concordam ou não. Se a maioria escolher ‘sim’, o acusado leva um balde de água suja. Se a maioria escolher ‘não’, o acusador leva um balde de água.

No final do jogo, Tadeu faz a contagem e diz que a emparedada Natália recebeu mais baldes de água. Já Maria, Jade, Eliezer e Vinicius não tomaram banho.

Confira quem acusou quem:

Eslô deu início a dinâmica. Ela pegou a placa “Melhor de Boca Fechada” e escolheu Natália. A maioria dos brothers vota “não” para a acusação. Natália se vinga e joga um balde de água suja em Eslovênia.

Já Gustavo escolheu “Não Tem Palavra” para Eslovênia. A maioria dos brothers vota “não”. Eslovênia se vinga e joga balde no brother.

Foto/Reprodução

Jessilane escolheu “Não Tem Palavra” para Eslovênia. A maioria votou “não”. Eslovênia joga balde na sister.

Bárbara escolheu “Fala Muito e Faz Pouco” para Gustavo. A maioria dos brothers vota “não”. Gustavo joga balde em Bárbara.

Foto/Reprodução

Laís escolheu “Não Tem Palavra” para Arthur Aguiar. Os brothers votaram “não” para a acusação. Arthur joga água em Laís.

Arthur escolheu “Não Tem Palavra” para a Líder da semana, Jade. A maioria votou “não” para a acusação. Jade joga água em Arthur.

Foto/Reprodução

Lina escolheu “Fútil” para Scooby. Os brothers votaram “não” para a acusação. Pedro joga água na sister.

Abravanel escolheu “Se Faz de Vítima” para Natália. Os brothers votaram “não” para a acusação. Natália joga água no brother.

Natália escolheu “Fala Muito e Faz Pouco” para Maria. Os brothers votaram “não” para a acusação. Maria joga o balde de água em Natália.

Foto/Reprodução

Após a jogada de água de Maria em Natália, internautas apontaram a agressividade da cantora. Nas redes sociais, os fãs do reality pediram a expulsão de Maria, por ser a segunda vez que ela se irrita e trata os brothers de forma agressiva.

Ao voltar do intervalo, Tadeu questiona Maria sobre a rodada e a sister afirma que o balde escorregou de sua mão. Aparentemente abalada, o apresentador pergunta a Natália se está tudo bem e ela responde: “Tá tudo bem, senti agressividade, mas tá tudo ok.”

Maria escolheu “Desagradável” para Natália. Os brothers votaram “sim” para a acusação. Maria joga balde de água na sister.

Vyni escolheu “Arrogante” para Natália. Os brothers votaram “sim” para a acusação. Vinicius joga balde de água suja na sister.

Eli escolheu “Arrogante” para Natália. A maioria vota “sim” para a acusação. Eliezer joga água na sister.

Larissa escolheu “Sem Personalidade” para Natália. A maioria vota “não” para a acusação. Natália joga água na sister.

PA escolheu “Não Tem Palavra” para Linn da Quebrada. A maioria vota “não” para a acusação. A sister joga um balde de água suja no atleta.

Jade escolheu “Interesseiro” para Arthur Aguiar. Os brothers votam “sim” para a acusação. Jade joga água no brother.

Lucas escolheu “Fraca no Jogo” para Natália. Brothers votam “não” para a acusação. Natália joga água no Lucas.

Foto/Reprodução

Scooby escolheu “Arrogante” para Linn da Quebrada. Os brothers votam “não”. A sister joga água no brother.

DG escolheu “Arrogante” para Linn da Quebrada. Brothers votam “não”. A sister joga água no brother.

Brunna, por fim, escolheu “Sem Personalidade” para Natália. Brothers votam “não”. Natália joga água na sister.