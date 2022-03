‘BBB 22’: Nat revela se ‘sentir um monstro’ e Eslô preocupada com paredão movimentam dia

Para deixar os brothers mais tranquilos, a produção preparou mais uma dinâmica durante o dia. Desta vez, os presentes foram em roupas da marca que patrocina o reality show

Depois de um Jogo da Discórdia que agitou os ânimos do Big Brother Brasil na última segunda, 28, o clima na casa mais vigiada do Brasil é de ansiedade para saber quem será o décimo eliminado. O paredão desta terça, 29, está entre Lucas Bissoli, Paulo André e Pedro Scooby.

Para deixar os brothers mais tranquilos, a produção preparou mais uma dinâmica durante o dia. Desta vez, os presentes foram em roupas da marca que patrocina o reality show.

Natália desabafou sobre sua situação na casa e que tem pensado muito sobre os desentendimentos que já teve no BBB 22. Já Eslovênia analisou o décimo paredão e não escondeu a preocupação de Lucas ser o eliminado. Confira os destaques do dia:

Looks novos para todo mundo

Na tarde desta terça, 29, os confinados do BBB aproveitaram uma ação surpresa e tiveram a oportunidade de customizar jeans exclusivos, além de cada um ter a chance de escolher seis peças de roupa.

Durante a dinâmica, Paulo André surpreendeu a todos com um momento fofo. Enquanto escolhia suas peças de roupa, lembrou de Jade Picon. “Isso aqui é a cara da Jade”, disparou o atleta.

‘Começo a me sentir um monstro’

Em uma conversa com Lucas e Eslô no Quarto Lollipop, Natália aproveitou o momento para falar sobre os últimos atritos que ela se envolveu na casa mais vigiada do Brasil.

“Eu estava refletindo muito e eu lembrei exatamente do sentimento de quando eu pisei aqui. E aí eu falei assim: ‘Poxa, é um jogo. eu preciso segurar minha onda e está tudo certo. Isso aqui não é uma coisa que eu preciso estabelecer para a minha vida’”, contou.

A mineira confessou que fica mal com ela mesma e “não com as pessoas” com quem discute. “Eu quero sempre ser um canal de coisas boas, entende? E quando eu vejo que, infelizmente, não está indo ali na rota que eu pretendia seguir eu começo a me sentir um monstro”, declarou.

“E aí é aquilo: não me torturar, querendo ou não eu não erro sozinha, entendeu? Porque pelas falas, fica parecendo que eu sou a problemática, que eu que caço a briga”, desabafou.

Eslô ouviu todo o desabafo da amiga e concordou com o ponto de vista de Natália, mas deu sua opinião de que às vezes ela pode estar muito certa, “mas a forma como reage pode prejudicá-la”. “Não estou falando nem delas, mas do seu coração, entendeu?”, falou a miss.

‘Situação preocupante’

Falando sobre o décimo paredão que está entre Lucas, P.A. e Scooby, Elô desabafou com Eliezer sobre a situação do Barão da Piscadinha. “O grande lance é que o Lucas foi avisado que isso iria acontecer”, opinou Eli.

“Foi. Exatamente. É uma situação bem preocupante”, desabafou a miss. “Imagino. Deve estar com o coração na mão”, declarou o designer, tentando consolar a amiga.

“Não, estou até assim, sabe… Se eu já estava me sentindo meio sozinha com vocês dois aqui… Aí, se ele sair, óbvio que vou me sentir mesmo. Acho que não é um sentimento de agora não. É um sentimento desde antes”, falou Eslô.

Eli concordou e relembrou que isso é sobre tudo que eles têm passado nos últimos paredões. Vale lembra que as últimas eliminações foram todas do Quarto Lollipop, aliados de Eslô e Eli. “Sempre as pessoas que a gente gosta estão saindo. Independente do que aconteça, é sempre quem a gente gosta”, comentou o designer.

Com o resultado do paredão desta terça, 29, já teremos o Top 10 do reality definido. O BBB 22 começa logo após a exibição do segundo capítulo de Pantanal.

