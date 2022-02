BBB 22: Na festa, Arthur comenta sobre sua opção de voto

Durante a madrugada, o ator conversou com alguns brothers e revelou sua intenção de voto para o próximo paredão

Parece que o grupo ‘Disney’ finalmente acordou para o jogo e estão mais focados do que nunca. Durante a festa da Líder Jade Picon, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André conversaram sobre possibilidades de voto para o próximo paredão.

Arthur avisou Douglas: “A parada é a seguinte, eu acho duas coisas: primeiro, eu entendo que você talvez queira voltar em alguém, só que você tem que entender se você não tá jogando seu voto fora. Você tem que ser inteligente para você não ir. Esse é o ponto, não pode votar na emoção” e Paulo André concordou com o ator: “Exato, mano”.

DG respondeu: “Você lembra que eu te falei hoje que eu analisei todas as possibilidades no pior quadro e no melhor quadro?” e Arthur rebateu: “Sim, tá, mas só ouve, deixa eu falar tudo. Esse é o primeiro ponto, você entender se você não tá votando na emoção porque você quer devolver. Esse é o primeiro ponto”.

Foto/Reprodução

Na sequência, o marido de Maíra Cardi revelou qual seria sua opção de voto: “O segundo ponto é o seguinte: eu, hoje, a pessoa que eu mais tenho motivo pra votar é a Jessi. Porque ela me criou um problema gigante na casa, ela pegou uma história, que não aconteceu, que ela teve uma percepção errada, e ela reverberou na casa inteira, mano. Na casa inteira” e Scooby concordou: “Criou um problema gigante pra mim também”.

“Ela não é o único motivo das pessoas quererem votar em mim, as pessoas já iam votar, o que ela fez só potencializou o que aconteceu. Esse é um ponto. Só que olha só, o que acontece, ela é meu principal motivo, mas eu tô disposto a escutar o que você tem a dizer, e se tiver uma outra pessoa, que seja interessante votar para me livrar, te livrar, livrar eles, enfim, a gente se livrar, eu topo, porque eu não vou votar na emoção. Mas, eu acredito ainda, que ela (Jessi) é a melhor opção”, concluiu Arthur.