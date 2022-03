BBB 22: Linn reflete se fez a escolha certa ao indicar PA ao paredão

Durante o seu raio-x, a sister se questionou sobre suas escolhas e lamentou a saída de Lucas Bissoli do programa

Linn da Quebrada utilizou seu raio-x de hoje (30) para refletir sobre o resultado do décimo paredão que eliminou Lucas Bissoli do BBB 22, e sobre sua escolha de indicar Paulo André para a berlinda.

“Bom, depois que o Lucas saiu ontem bateu um aperto no meu peito pensando se eu fiz a decisão certa na escolha do paredão, mas, ao mesmo tempo, eu penso que, sim, me parece ter sido o mais coerente com toda a situação, envolvendo como eu ganhei a liderança e tudo o mais”, começou a sister.

Foto/Reprodução

“Acho que eu vou ter tempo pra todas as disputas… Espero ter tempo pra todas as disputas que forem estabelecidas aqui dentro da casa. Quando digo isso, estou falando entre eu e o D.G, eu e o P.A também”, continuou.

“Mas enfim. Agora a gente chega num momento que é crucial e eu fico pensando no quanto a gente tem se sentido fragilizada por não ganhar muitas provas e a gente precisa disso”, finalizou, referindo-se a si e às amigas, Jessi e Natália.

Lucas foi eliminado com 77,54% dos votos.