BBB 22: Linn fala sobre amizade com Naiara Azevedo no Raio-X

A sister aproveitou o raio-x desta manhã (4) para comentar sua amizade com a sertaneja “A gente se conectou”

“As comadres” estão on no BBB! Em seu raio-x nesta sexta (04), Lina comentou sobre sua amizade com Naiara Azevedo e como isso a surpreendeu positivamente. As duas começaram o programa com alguns conflitos, mas superaram após longas conversas.

Ao lado de Jessi e Natália, Lina e Naiara criaram uma aliança poderosa dentro do jogo e estão sendo chamadas aqui fora como “As Comadres”. Confira a fala de Lina no raio-x:

“Estou aqui para falar de relações. As relações aqui se tornam muito intensas, bem mais intensas do que lá fora. (…) Apesar de sermos de universos diferentes, a gente se conectou e tem se conectado e se encontrado cada vez mais aqui dentro dessa casa e se encontrado nas nossas diferenças. E vimos que nossas diferenças têm muito em comum. Por isso eu quero pedir para que as pessoas que gostam de mim que deem força para Naiara nesse momento. Votem para que a Naiara fique!”

A sertaneja recebeu uma das consequências da líder Jade e acabou escolhendo o envelope que a levava direto para o paredão. Chateada, ela desabafou com Linn da Quebrada, Jessilane e Natália que ficou muito triste com a indicação e que colocará Jade no castigo do monstro se ganhar a prova do anjo de amanhã.