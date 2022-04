BBB 22: Linn acredita que Paredão com Gustavo seria ‘mais favorável’

Em uma conversa com Jessi, a sister cogitou qual seria o melhor cenário para elas e chegaram ao nome do brother

A atriz e cantora Lina da Quebrada revelou que está com medo de ir para o próximo Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo). Durante a madrugada desta sexta-feira (8), a artista contou que se sentiria melhor enfrentando Gustavo, por acreditar ser mais forte fora da casa mais vigiada do Brasil.

“Eu estou com medo”, afirmou ela, em conversa com Jessilane. “Eu acho que estou até mais conformada de alguma forma”, respondeu a bióloga, após o retorno de Arthur Aguiar do Paredão falso, na tarde desta quinta-feira (7).

“Eu não estou conformada. Eu quero e estou aqui pensando e querendo acreditar. Estou pensando no Paredão se for eu, Nat e P.A.”, pensou a artista. “Você quer esse?”, questionou então Jessi. Lina disse que não e então disse um cenário “favorável” para sua estadia no programa. “Estou pensando se for esse. Ou, se for Contragolpe da Nat, eu, Nat e Gustavo. Parece ser um pouco mais favorável, né?”, disse.

A cantora ainda disse que se o Paredão for entre ela, Natália e Jessi ficaria “muito insegura”. “Eu me acho mais insegura. Eu falo que parece que minha responsabilidade é maior nesse cenário”, respondeu a professora. Lina afirmou que enxerga a amiga como uma pessoa transparente no jogo.

“Nesse cenário, eu fico muito mais instável. Muitas vezes a Nat já me apontou como pessoa não confiável. Eu fico pensando se isso me desfavorece ao público. Parece que estou desacreditada e não quero ficar assim”, refletiu Lina.

Douglas Silva venceu a Prova do Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo) desta quinta (7) e foi presenteado com R$ 10 mil. Na sexta (8), os participantes irão passar pela Prova do Anjo e formarão um novo Paredão. O Líder indicará alguém à berlinda, o Anjo imunizará outra pessoa e os brothers irão ao confessário para escolher quem desejam salvar do Paredão. O menos votado pela casa também disputará o Paredão.

Não é a primeira vez que Douglas conquista a liderança. Ele foi o primeiro Líder da edição, depois que ele e Rodrigo Mussi se deram melhor ao montar um quebra-cabeça em formato de pista de corrida. Na ocasião, Rodrigo escolheu ser Anjo e DG ficou com a liderança.