BBB 22: Larissa afirma que está perdida e que vai ser eliminada do programa

A sister está no paredão após o Líder, Paulo André, desempatar entre ela e DG, colocando-a na berlinda da semana

Após a formação do Paredão, Larissa afirmou que está sentindo que vai deixar a casa do BBB 22 nesta terça-feira (1º). Em conversa com Jade Picon no quarto lollipop na madrugada desta segunda (28), a sister deu a sua opinião sobre a disputa com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.

“Tô sentindo que vou sair. Eu não consegui realmente me soltar nessas duas semanas”, disse a ex-participante da Casa de Vidro que foi votada pelo público para participar do reality show.

“Eu tô perdida, tô me sentindo perdida. Os dois [Arthur e Lina] são oponentes super fortes (…) Eu entrei há duas semanas com o intuito de movimentar o jogo e não consegui pensar com a cabeça, pensei com o coração”, disse ela, gesticulando.

Ainda na avaliação de Larissa, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada estão fortes aqui fora. “Ele já foi para vários paredões e Lina é muito forte, sabe jogar. Eu tenho certeza que o público gosta”, afirmou. “Eu só queria que chegasse logo”, completou sobre a eliminação.

Jade demonstrou apoio à amiga e pediu para que ela se acalmasse. “Não desiste agora. É tudo muito imprevisível aqui”, disse ao sair do quarto. Já sozinha, Larissa falou: “Juro que eu tentei dar o meu melhor, eu juro” e chorou.

Votada pela casa, Larissa ganhou o mesmo número de votos que Douglas Silva. O Líder Paulo André precisou desempatar e não pensou duas vezes ao salvar o amigo. A sister ainda disputou a prova Bate Volta com Arthur e Lucas, ambos no Paredão desde a última noite de quinta (24), quando foram os primeiros eliminados da prova do Líder.

Com o pé machucado, Larissa ficou de fora da disputa pela liderança e acabou fazendo companhia para Tiago Abravanel, que não foi escolhido por ninguém como dupla e por isso também não teve a oportunidade de batalhar pelo Líder.

Larissa votaria com Tiago no confessionário, assim como os demais participantes que votaram desta vez em dupla no confessionário. No entanto, o neto de Silvio Santos era a opção e voto da influenciadora natural de Limoeiro, interior de Pernambuco (PE).

Na tarde deste domingo (27), o público e os participantes do BBB ficaram chocados com a desistência de Tiago Abravanel. Ele apertou o botão para deixar a casa e uma sirene foi disparada, deixando todos em choque e assustados. Em sua justificativa no confessionário, que foi ao ar nesta última edição, Tiago afirmou que não soube jogar o Big Brother Brasil e que sua história no programa já havia acabado.

Apesar de não ser próxima do cantor, Larissa ficou extremamente abalada com a situação. A sister até cogitou que o motivo da desistência de Tiago Abravanel era sua culpa. “Acabei com o sonho dele”, disse ela em certo momento no quarto lollipop.

Chorando sem parar, a sister foi acalmada e consolada pelos amigos e Jade Picon foi bastante sincera ao dizer que a escolha de Tiago diz respeito a ele, apenas. “Você foi lá e apertou o botão pra ele sair?”, indagou Jade. “Não”, respondeu Larissa. “Então pronto, não foi sua culpa. Não foi culpa de ninguém”, concluiu a influenciadora.