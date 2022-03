BBB 22: Jade Picon é eliminada com 84,93% dos votos no 2º maior paredão da história

Enfrentando o seu maior rival dentro do jogo, a influenciadora perdeu a disputa e foi a sétima eliminada da casa mais vigiada do Brasil

O resultado da disputa mais esperada da edição finalmente saiu! Na noite de ontem (8), com 84,93% dos votos, Jade Picon foi a escolhida para deixar o Big Brother Brasil 22. A disputa ficou entre Jade Picon e Jessilane, que teve 13,3% dos votos. Já Arthur Aguiar atuou como coadjuvante e recebeu apenas 1,77% dos votos do reality show. A votação foi a segunda maior da história do programa, com mais de 698 milhões de votos.

Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt reforçou o duelo entre o ator e a influenciadora digital, destacando que eles foram os protagonistas da edição até o momento. “Quem vai embora? Um lado? O outro? Ou nenhum dos dois? A resposta mais definitiva pode vir da forma mais dolorida. O público não quis dar mais uma chance a você”, disse ao eliminar Jade.

Trajetória

Considerada uma grande jogadora, Jade Picon entrou na casa do Big Brother Brasil 22 para se jogar mesmo! A sister foi líder duas vezes seguidas, foi do VIP para a xepa, recebeu o monstro e atendeu o Big Fone – que foi o que a levou para a berlinda desta terça.

Desde sua primeira liderança, a influenciadora declarou guerra com Arthur e seguiu tentando eliminar o ator nas duas lideranças e com a indicação do big fone. Os dois entraram juntos na casa, depois que o programa já havia começado porque estavam com covid-19, mas isso não foi motivo suficiente para firmarem uma aliança.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Eles também protagonizaram discussões nos jogos da discórdia que movimentavam a casa. Enquanto o artista era craque em argumentação, a influenciadora não deixava a classe de lado para respondê-lo.

Além da rivalidade com o ex-Rebelde, a sister também viveu um romance com o atleta Paulo André. A relação foi alvo de críticas fora da casa, porque eles só começaram a se envolver depois que Larissa e Gustavo falaram que era isso que o público queria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jade Picon também protagonizou momentos engraçados, como quando fez xixi durante a prova de resistência, em que Paulo foi líder, e quando quase engoliu uma mosca enquanto queria apenas beber água.

Durante a última segunda-feira, 7, a eliminada revelou ter sonhado com o irmão Leo Picon e o cantor Pedro Sampaio, que revelaram que as coisas não estariam tão boas para a sister fora da casa. Já durante a tarde desta terça, a influenciadora disse que estava com medo.