BBB 22: Jade Picon conta sobre pedido que fez ao irmão por ‘temer’ ser confundida com ele

A influenciadora revelou a conversa que teve com o irmão mais velho, Leo Picon, antes de entrar no Big Brother Brasil.

Jade Picon, uma das integrantes do grupo camarote do BBB 22, conversou com Arthur Aguiar e Pedro Scooby sobre sua relação com o irmão, o influenciador Leo Picon.

A sister, que antes refletia sobre transtornos de imagem, relembrou como conheceu Scooby através do irmão e relatou a conversa que teve com Leo antes do confinamento.

Após o surfista comentar como seria os Stories de Leo Picon falando sobre o BBB, Jade respondeu: “Eu falei para ele não fazer merd* porque às vezes ele faz merd* e eu não sou ele, as pessoas devem confundir, falar: ‘Deve ser igual o irmão’. A gente é diferente. Eu falo para ele: ‘Toma cuidado com o que você vai falar”.

“A irmã mais nova que controla o mais velho”, brincou Scooby.

Fora da casa

Após ver o relato da irmã dentro do BBB sobre o ‘puxão de orelha’, Leo Picon brincou em seu Twitter: “Estamos há 13 dias sem fazer merd*. Nosso recorde é 13 dias”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Em resposta ao comentário do irmão mais velho, os internautas lembraram da brincadeira que ele fez ao falar que Jade havia deixado um ‘pix’ de um milhão e meio para ele.

“Quando você falou que ela te deu 1,5M pra você não fazer merd* mas isso era mentira e geral acreditou, automaticamente você já fez merd* ai, no primeiro dia” escreveu uma seguidora.

Leo Picon concordou com a fala da seguidora.