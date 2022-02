BBB 22: Jade explica para Linn o motivo para não abrir mão da liderança

A influencer chamou a cantora para conversar após a prova: “Eu queria te dar a liderança porque sei o tanto que você queria”

Depois de conquistar a segunda liderança consecutiva, Jade Picon pediu para conversar com Linn da Quebrada. As duas disputaram a final da Prova do Líder. “Eu queria te dar a liderança porque sei o tanto que você queria”, diz Jade. Mas a cantora interrompe: “Não precisa”.

Em seguida, a paulista completa: “Só pela mínima possibilidade de você colocar o Scooby no Paredão direito, eu não poderia”. E Linn a conforta: “Tudo bem, fica tranquila”.

Linn da Quebrada chora por perder a Prova

Após a disputa, Lina chora no quarto Grunge por não conseguir a liderança, ao lado de Jessi e Natália. A professora tenta confortar a cantora: “Vamos acreditar, vamos confiar que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Vamos ter fé”.

Foto/Reprodução

Em seguida, Elie chega e abraça a sister: “Não fica assim, não. Quando for pra gente ser, vai ser o momento certo pra gente ir”, afirma. E Linn lamenta: “Tô chegando tão pertinho tantas vezes”.