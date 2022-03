BBB 22: internautas apontam desconforto de Jade em show de PA e Arthur

A dupla deu um show particular aos colegas de confinamento durante a Festa do Líder Paulo André; a influenciadora pareceu não gostar

Durante a madrugada de hoje (3), Arthur Aguiar e Paulo André fizeram um show particular para os brothers da casa do Big Brother Brasil 22. Alguns telespectadores do reality citaram que Jade ficou desconfortável durante o momento. A sister vive um affair com PA dentro da casa, mas tem atritos diretos com Arthur.

Enquanto a maioria dos brothers não desgrudava do pequeno palco instalado no jardim da casa, Jade se afastou em alguns momentos e não demonstrou tanta atenção com o show. Apesar disso, ela também cantou algumas músicas como “Que Sorte a Nossa”, de Matheus e Kauan.

“PA e Arthur mandando ver e a Jade com ódio”, escreveu um internauta no Twitter. “Jade se esforçando para não aceitar o sucesso do Arthur cantando na festa do PA”, reforçou outro perfil na rede social.

Foto/Reprodução

Na festa do último sábado (26) Jade se recusou a voltar para festa no momento em que a música de Arthur Aguiar com Matheus e Kauan, “Casa Revirada”, tocava na pista de dança. Ela estava na sala de estar conversando com Larissa quando aconteceu.

“Vai lá aproveitar que eu vou ficar descansando um pouquinho”, aconselhou a eliminada desta semana. “Calma aí que essa música é do Arthur. Vou ficar lá fazendo o quê?”, respondeu Jade. Logo em seguida as duas deram risada da situação.

Nesta quinta (3), PA se despede em grande estilo da liderança com a sua festa temática de atletismo, e que ainda ganhou o extra do palco, violão e microfone. O semifinalista dos 100m rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio já declarou ser apaixonado por música.

Ao lado de Arthur, que é cantor profissional, PA se destacou ao mostrar seu lado romântico interpretando músicas sertanejas.