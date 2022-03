BBB 22: Gustavo pede permanência de Laís no programa

Enfrentando DG e Eliezer no Paredão, o affair da médica afirmou que seu jogo vai ser bem melhor se a médica ficar

Gustavo, que conseguiu escapar do nono paredão do BBB 22 com a prova bate-volta no último domingo (20), revelou sua torcida para a disputa, composta por Laís, Douglas Silva e Eliezer. Ele pediu que o público deixasse a médica e o ator e afirmou que isso iria beneficiá-lo.

“Obrigado a todos que torceram por mim e conseguiram mandar uma energia positiva pra eu escapar do paredão. Toda semana que eu posso, eu tô indo pra esse paredão. Quando não é votação, é dinâmica… Mas eu consegui voltar desse”, sorriu Gustavo.

“Não queria ir pro paredão com a Laís, né? Pessoa que eu tô gostando muito, quero muito que fique. Então peço a todo mundo que, de alguma forma torce por mim, quer minha presença aqui, que deixe ela ficar”, continuou.

“Se possível, também deixar o D.G. São duas pessoas que eu gosto muito, minhas prioridades dentro da casa. Meu pódio. Então é isso. Quero muito que eles fiquem. A Laís, principalmente. Uma mulher que eu tô desenvolvendo um sentimento muito grande e segue o meu ponto de equilíbrio aqui na casa. Se possível, deixem os dois ficarem aqui comigo que o meu jogo vai ser muito melhor”, garantiu o brother.