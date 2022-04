BBB 22: Gustavo faz desabafo sobre aliança com Arthur Aguiar

Logo depois da discussão entre os brothers, Scooby, PA, DG e Gustavo se juntam na varanda da casa e falam sobre o ator

Na madrugada de hoje (18), após a briga que tomou conta da casa mais vigiada do Brasil, Pedro Scooby, Paulo André, Gustavo e Douglas Silva se reuniram na varanda. Arthur, que esteve no centro do conflito com o surfista, foi deitar no quarto grunge.

Reflexivo, Scooby comentou sobre os rumos da discussão. “A gente chegou junto até aqui. Se ele [Arthur] tem essa dificuldade e para nós é mais fácil, chama cada um sozinho e troca uma ideia”, começou.

“Eu não te defendi duas semanas seguidas? O DG não questionou isso, o PA não questionou isso. Expliquei que aqui não tem um ir contra. Os amigos não se juntaram para ir contra outro amigo, tá ligado? Não tem problema nenhum falar: ‘Discordo de você sobre o paredão. Não é sobre eu e você. É sobre nós. Nós somos em cinco”, continuou o surfista.

Gustavo, que entrou na treta e disse que Arthur gosta de bancar o excluído, ouvindo o desabafo do atleta, disse que vai conversar com o ator. Em seguida, expôs sua opinião sobre a aliança entre os membros do grupo Disney.

“Se eu fosse levar afinidade, eu não protegeria ele em nenhum momento” fala Gustavo sobre Arthur.