BBB 22: Gustavo faz comparação com Hitler e causa polêmica

Um comentário feito por Gustavo em papo com Paulo André e Pedro Scooby no Big Brother Brasil 22 (Globo) tem causado muita polêmica nas redes sociais. Ele fez uma comparação de uma atitude dele com outra do líder nazista Adolf Hitler e a fala não caiu bem nem dentro nem fora do confinamento.

No momento em que diz que desejava dormir no quarto Lollipop e que não sobraram muitos membros daquele quarto no game, fez a comparação. “Quando Hitler dominou Paris, ele não dormiu em Paris?”, indagou ele para espanto de P.A. “Que loucura, que comparação!”

Gustavo se desculpou, mas concluiu seu raciocínio. “Foi mal. Não queria me comparar a ele, nunca. Mas eu digo, quando você ganha guerras, não dorme no território inimigo? Bota a bandeira lá?”, emendou.

O nome do paranaense virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. A maioria dos comentários sobre ele reprovava as falas. “Meu pai. Gustavo totalmente sem noção acaba de se comparar com Hitler”, escreveu um.

“Essa noite Gustavo se comparou a Hitler quando tomou o Lollipop! Isso é uma barbaridade! Não podemos admitir isso”, publicou outra seguidora. “Porque ninguém está falando nada do Gustavo? O cara queria fazer uma ação se baseando em Hitler”, perguntou outro. A equipe das redes sociais do competidor não se manifestou.