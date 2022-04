BBB 22: Gustavo faz análise da trajetória de Jessilane

“Ficou de figurante em dois paredões”, comentou o brother em uma conversa com Douglas Silva e Pedro Scooby

O papo sobre jogo continua a todo vapor na casa do BBB 22. Na madrugada desta terça-feira (12), Gustavo, Douglas Silva e Pedro Scooby conversaram sobre os participantes que mais foram ao Paredão durante os quase três meses de programa.

O surfista recordou que acabou emparedado duas vezes apenas. “Fui o que foi menos”, analisou. D.G lembrou que Eliezer enfrentou dois paredões, o brother, na verdade, foi a três, se incluirmos o “paredão falso” que mandou Arthur Aguiar para o quarto secreto. Os brothers ainda citaram Natália, que encara sua quarta disputa, para então mirar na outra comadre, Jessilane, após a saída de Lina.

“Jessi tem dois [paredões]. Foi com o Rodrigo, lá no começo, e no [paredão] com o Arthur e a Jade”, comentou Gustavo.

Em seguida, o bacharel em Direito fez uma análise sobre o “nível de dificuldade” que a bióloga enfrentou: “Mas aí é que está. Jessi não pegou nenhum paredão… Nos dois paredões que ela foi, ficou de figurante. Os dois paredões mais favoráveis do programa foram para ela”.

A professora encarou a disputa na segunda semana do BBB, com Natália e Rodrigo, o brother foi eliminado do reality. Depois, entrou na sétima berlinda do jogo ao lado de Arthur Aguiar e Jade Picon. A influenciadora digital saiu.