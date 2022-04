BBB 22: Gustavo descobre que Palmeiras perdeu o Mundial de Clubes

No bate papo com Rafa Kalimann, uma das coisas perguntadas pelo eliminado foi sobre o time do coração, e foi respondido pelos ídolos do clube

Torcedor fanático do Palmeiras, a primeira coisa que Gustavo quis saber quando saiu do BBB 22, foi se seu time tinha sido campeão do Mundial de Clubes. O jogo, disputado no final de semana em que ele estava na casa de vidro, foi vencido pelo Chelsea. No Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann, o curitibano descobriu a derrota do verdão paulista e ainda aproveitou um vídeo exclusivo com Dudu, atacante e ídolo de Gustavo. “Acho que a pessoa que eu mais gostei de ver aí [entre seus seguidores] é o Dudu. Inclusive, por favor, me diga uma coisa: se o Palmeiras ganhou o Mundial”, perguntou. Foi aí, então, que Rafa mostrou um vídeo especial para ele com vários jogadores. “Todos os palmeirenses estão torcendo por você”, comentou o atacante Dudu. Já o goleiro Weverton mandou uma mensagem bem bonita para o ex-brother, ainda sem comentar o resultado do jogo. “Como no futebol, jogamos para vencer sempre, mas nem sempre conseguimos vencer, né? Mas parabéns. você jogou muito dentro da casa”. Foto/Reprodução Somente quando o vídeo do meio-campista Raphael Veiga foi ao ar que o curitibano descobriu que o time do coração perdeu o campeonato para o time inglês por 2×1. “Fizemos uma grande campanha, mas acabamos perdendo para o Chelsea com um gol na prorrogação, mas tenho boas notícias para você. Mais dois títulos a gente conquistou esse ano”, revelou, se referindo ao Campeonato Paulista e a ReCopa Sul-Americana. “Quero também aproveitar a oportunidade de te convidar para que você venha ver um jogo do Palmeiras. Você será muito bem recebido por nossa torcida e nossos jogadores”, convidou Weverton. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Emocionado e feliz, Gustavo agradeceu o convite e comemorou a mensagem dos ídolos.