BBB 22: Eslovênia comenta sobre a acusação de racismo

“Se soou, foi sério”, afirmou a sister durante a conversa com Rafa Kalimann; Na situação, Lais, Eslô, Bárbara e Maria falam sobre Natália

Eliminada na noite deste domingo (3) do Big Brother Brasil 22 (Globo), Eslovênia comentou no programa “Bate-Papo BBB” o episódio em que ela, Bárbara e Laís foram acusadas de racismo.

“O Gustavo levou isso para lá e a gente ficou assustada. Porque foi uma coisa sem nenhuma pretensão, a gente estava brincando e que soou [racista]. Então se soou assim, é sério, a gente tem que se posicionar”, falou a sister em conversa com a apresentadora Rafa Kalimann.

No episódio, Maria, Laís, Bárbara e Eslovênia conversavam sobre Natália, sem perceber que a mineira estava perto, na cabine do banheiro. Quando se deram conta, Laís, Bárbara e Eslô saíram correndo, fazendo o que foi apontado nas redes sociais como uma imitação de macaco.

Gustavo e Larissa levaram o assunto para dentro do reality, quando entraram Casa de Vidro. No “Bate-Papo BBB”, Eslovênia disse que conversou depois com as amigas e defendeu que elas deveriam se posicionar, independentemente da intenção que tiveram.

“Quando dói no outro, principalmente sobre algo que é tão sério, a gente tem que pedir desculpa. Mas não só eu, acho que todas as meninas ali, somos contra [o racismo]. Em nenhum momento quisemos ofender”, continuou a modelo.