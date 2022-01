BBB 22: em conversa com as sisters, Lina garante suas alianças dentro da casa

No gramado após a prova do líder, a cantora diz que Naiara, Natália e Jessi fazem parte do seu ‘grupo’ e que não são opções de voto.

Na madrugada desta sexta-feira (28), Linn da Quebrada, Jessilane e Naiara Azevedo conversam sobre alianças e relações com os demais participantes. Elas afirmaram que não votariam umas nas outras no paredão do próximo domingo. Linn reforçou que as três sisters são seu "grupo". A cantora relembrou suas últimas conversas com Naiara e diz que elas não são parecidas, mas que se interessava pela sertaneja. "Eu me interesso por você justamente porque quando tenho que falar sobre alguma coisa que você não sabe, ou não entende ou não é do seu universo, eu gosto de poder mostrar para você", afirma Linn. "Eu gosto de escutar", respondeu Naiara. "Gosto de relações que não são aquelas de cara", finaliza Linn. Recentemente, Naiara comentou com Lina sobre travestis e mulheres trans não conseguirem boas oportunidades de emprego por falta de 'coragem e persistência'. Linn explicou que não é bem assim que funciona e que travestis batalham muito para conseguir novas oportunidades de emprego.