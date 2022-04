BBB 22: Eliezer diz que amizade com Rodrigo poderia ser igual a de PA e Scooby

Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, o último eliminado da edição falou sobre sua trajetória e suas amizades no jogo

Após ser eliminado do Big Brother Brasil 22 (Globo) na noite deste domingo (24), Eliezer esteve no programa Mais Você para tomar café da manhã com Ana Maria Braga, 73. “Eu não sabia o motivo porque eu ficava”, disse sobre sua permanência até o top 4 da edição.

“A única coisa que eu tinha certeza é que cancelado eu não estava”, continuou Eli na conversa. O ex-BBB disse que nunca havia se imaginado em um reality show e que preferiu focar nas relações pessoais enquanto estava na casa.

Ele começou a relembrar amizades que teve na casa, como com Vyni e Eslovênia. O ex-BBB comentou também sobre a relação com Rodrigo Mussi, que se recupera após o acidente de carro que ocorreu no final de março. “Tomei um susto ontem quando descobri”, disse. “Mas o que precisar eu estou aqui. Se ele tivesse continuado [no programa], nós seríamos como Scooby e P.A.”.

Sobre as amizades na casa, ele disse que a relação mais forte era com Vyni. “O momento da saída dele foi o meu momento mais difícil na casa. É impossível não gostar do Vyni”. Para o futuro, o ex-BBB diz que gostaria de “levar [a amizade] para a vida toda”.

Eli, que se relacionou romanticamente com Maria e Natália, falou sobre o futuro da relação com a manicure. “Mais para o final do jogo, nos tornamos amigos. Não estávamos juntos apenas como um casal, mas como amigos. Não tínhamos nenhuma expectativa de trazer para fora”, comentou.