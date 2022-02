BBB 22: brothers testaram negativo para Covid-19, afirma TV Globo

Após uma grande pressão do público pedindo para que os confinados fossem testados por apresentar sintomas gripais, eles negativaram o teste.

Na noite da última quinta-feira (3), a TV Globo emitiu uma nota à imprensa para assegurar que os participantes do Big Brother Brasil 22 testaram negativo para Covid-19. Ao longo da semana, internautas repararam nas tosses persistentes de Vyni ao longo dos episódios. Além disso, Luciano, o primeiro eliminado da edição, testou positivo para coronavírus dois dias após deixar a casa.

Antes do início do programa, Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar foram impedidos de entrar no reality pois testaram positivo para o vírus e tiveram de ficar isolados em um hotel. Os três conseguiram entrar dois dias depois de a atração ir ao ar.

“Assim como fizemos na edição do ano passado, por precaução, os participantes do ‘BBB’ foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de covid-19. Continuamos seguindo nossos rígidos protocolos de segurança”, diz o comunicado da TV Globo.

A nota ainda garante que todas as medidas e cuidados foram adotados e que a saúde de todos é sempre prioridade. “Os brothers são acompanhados constantemente pela equipe médica do programa e testados para detecção de covid-19 sempre que necessário. Importante também relembrar que todos os participantes do ‘BBB 22’ tomaram as respectivas doses da vacina – item obrigatório para a participação no reality”, afirma o texto.

A TV Globo enfatiza que todos os profissionais da equipe que têm acesso não só à casa como também aos locais de trabalho do programa, como produtores, organizadores e outros, são testados constantemente e utilizam sempre equipamentos de segurança.

“Além disso, uma higienização rigorosa é feita em todos os produtos que entram na casa, como alimentos, itens de uso pessoal e materiais usados em festas e provas, que passam por assepsia extra ao final de cada montagem. Desde o início da temporada agimos com transparência, informando toda questão relacionada ao coronavírus e assim continuaremos”, finaliza o comunicado oficial da emissora.

