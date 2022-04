BBB 22: Brothers invadem quarto Lollipop após saída de Natália

A sister foi eliminada com 83,43% dos votos; Ela enfrentava Gustavo e Paulo André no Paredão, mas não levou a melhor

Após a saída de Natália, com 83,43% dos votos, o quarto lollipop foi invadido pelos rivais do grunge na casa mais vigiada do Brasil. Com Jessi ainda acampada no jardim, consequência do último jogo da discórdia, e Eliezer dormindo sozinho no quarto do Líder, o cômodo ficou vazio.

Não demorou muito para os brothers aproveitarem a deixa e invadirem o Lollipop, de que falam com mais frequência há alguns dias. Com panos no rosto, simulando trajes de guerra, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby entraram na brincadeira.

O comando da ação ficou por conta do bacharel em Direito, que adora o título de caçador de lollipops. Encapuzado, ele orientou os colegas, que já estavam na cozinha, preparados para a “ofensiva”, que saíssem do quarto grunge. “Bora, galera! Bora tomar aquele território!”, iniciou o brother. “De beco em beco!”, prosseguiu.

Depois de percorrerem a casa, Gustavo abriu a porta do quarto colorido e fingiu jogar uma bomba. Então, o trio entrou e começou a comemorar: “Dominamos! O lollipop agora é grunge!”.

O empresário, “colocou a bandeira” na parede para demarcar o território, incentivado pelos colegas.