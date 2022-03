BBB 22: Arthur, Jade e Jessi estão no paredão

Na sétima berlinda da edição, eles se enfrentam nesta semana; a professora foi a indicação do Líder, Jade foi pelo Big Fone e puxou Arthur

O paredão do BBB 22 desta semana começou mais uma vez a ser formado antes do domingo (6). Jade Picon atendeu o segundo Big Fone da edição, que tocou no sábado (5) e foi direto para a berlinda. A mensagem pedia que sister indicasse alguém para lhe fazer companhia. Arthur Aguiar, seu rival no jogo, foi o escolhido, sem titubear: “Bora, eu e você no paredão”.

Além de tudo isso, um poder do anjo, uma indicação do líder e uma votação no confessionário terminaram de desenhar o jogo. Pedro Scooby indicou Jessilane direto para o paredão.

Já na casa, Gustavo foi o mais votado na casa e garantiu seu lugar na prova bate e volta ao lado de Jade Picon e Arthur Aguiar. O brother recebeu seis votos.

Arthur, Jade e Gustavo disputaram a prova bate e volta e tiveram a chance de se livrar do paredão. Na dinâmica que teve seis rodadas, os brothers precisaram catapultar bolas e acertar caixas em um tabuleiro. Cada caixa tinha uma pontuação diferente e vencia quem somasse mais pontos. Gustavo começou mal, ficou atrás da Jade e Arthur, virou o jogo na última partida e se livrou do paredão.

Agora, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane estão no sétimo paredão da edição.

No discurso para defender sua permanência no reality, a influenciadora deixou claro que quer que Arthur saia.

Na WEB o público divide opiniões. Alguns acham que a disputa precisa ser entre Jade e Arthur. Para outros, devem deixar ambos pelo ‘bem’ do entretenimento. Nas redes sociais de Jade eles se posicionaram como Fora Jessi. Já nas redes dos outros brothers que estão enfrentando a influenciadora pediram a saída dela.