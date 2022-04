BBB 22: Arthur especula que seus fãs contribuíram para a eliminação de Lina

Em uma conversa com Pedro Scooby na academia da casa, os brothers comentaram sobre a saída da sister e os motivos

Arthur Aguiar disse acreditar que suas fãs contribuíram para a eliminação de Linn da Quebrada do Big Brother Brasil 22 (Globo). Ele especulava sobre a saída da sister com Pedro Scooby, enquanto os dois malhavam na academia.

“Não que isso seja determinante, mas a galera que está torcendo por mim votou para ela sair também’, pontuou o ator. “Porque era a oportunidade de tirar uma pessoa forte e que era contra mim. As minhas fãs, que são fãs independentemente do programa, votaram. Elas votariam. Mas as pessoas que passaram a gostar de mim aqui no programa, não sei’, continuou Arthur.

Scooby disse que a rivalidade entre Lina e Douglas também pode ter ajudado na saída da sister, mas ponderou também que eles não sabem o que a cantora pode ter falado no privado com outros participantes. “A gente não sabe o que ela falou sobre a minha volta [do Paredão falso]”, concordou Aguiar.

Com 77,6% dos votos, Lina foi eliminada do reality neste domingo (10). Ela disputava a permanência na casa contra Eliezer e Gustavo, que receberam 15,66% e 6,74% dos votos, respectivamente.

Além da eliminação da cantora, o programa contou com a Prova do Líder e a formação de Paredão. Numa dinâmica de sorte, Eliezer ganhou a liderança e indicou Paulo André ao Paredão. Natália foi a mais votada da casa e puxou Gustavo para a berlinda. A próxima eliminação será na terça (12).