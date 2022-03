BBB 22: Arthur e Scooby questionam Lucas por falas durante seu discurso

Após a formação do Paredão da semana o clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil; Lucas foi questionado por colegas

A formação do 8º Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo) repercute ao longo da madrugada desta segunda-feira (14) entre os participantes. Bate boca, cobranças e acusações tomaram conta da casa após a definição dos emparedados desta semana.

Arthur Aguiar e Pedro Scooby partiram para cima de Lucas, líder da semana. O ex-Rebelde confrontou o brother sobre o seu discurso sobre dinheiro e prêmios ao indicar o surfista ao Paredão.

No início da discussão, Arthur defende que Lucas interpretou de forma errada as suas falas após a Prova do Líder, que durou quase 24h e teve o estudante de medicina como vencedor por sorteio.

“Em nenhum momento, eu quis dizer que R$ 20 mil não faz diferença, faz pra todo mundo”, esclarece Arthur. “A questão é simples. Estou falando para a pessoa que eu vou dar o Anjo de lembranças do filho dele. Para mim, R$ 20 mil faz diferença para qualquer pessoa, mas quando estou batalhando pela liderança, não estou preocupado se vou ganhar o prêmio ou não, prefiro ficar mais uma semana no Big Brother. Eu já falei várias vezes para você. Eu achei que estava claro para você.”

Foto/Reprodução

“O prêmio pra mim são vários fatores. É trazer Jessi para o VIP…”, se defende Lucas.

Ambos também discutiram ao falar sobre a situação que envolve Tiago Abravanel. Para Arthur, o estudante de medicina votaria no apresentador sem consultá-lo; “Você foi desleal”, reclama o ator carioca. “Você estava por trás arquitetando o bagulho!”.

Mais cedo, os dois falaram sobre a ‘quebra na relação’ e falaram sobre o discurso de Lucas durante o programa ao vivo de hoje.

O desentendimento entre Arthur e Lucas após a formação do Paredão seguiu.

O ator voltou a falar para Lucas sobre lealdade e coerência. “Teve um papo entre a gente que eu falei: ‘Meu jogo é muito coerente’ e você falou: ‘Não quero coerência. Quero lealdade.’ E eu falei que você teria. E você não foi leal a mim”. “Eu fui cara”, diz o capixaba. “Não foi cara. Você pode mudar de ideia mas deveria ter conversado comigo. Isso é ser leal”, diz o carioca. Lucas responde: “Era opção, mano”

Arthur Aguiar diz: “Se fosse, por exemplo, uma pessoa que eu nunca tivesse conversado sobre jogo, que nunca tivesse ouvido da minha boca o que eu estava dizendo, sobre a importância de sobreviver no jogo… Mas eu não consigo entender ele me rebater no ao vivo com relação a isso”, afirma.

Foto/Reprodução

Lucas, então, afirma: “Eu senti porque a gente teve uma quebra de relação muito forte. “Por que a gente teve a quebra? Você sabe?”, questiona Artur. “Porque eu sondei quem o outro quarto ia votar. Entre a Larissa e o Tiago”. Paulo André corta: “Você acha que o Arthur ia usar a situação do meu filho para te alfinetar?”.

Após Arthur questionar Lucas, Scooby também sobre as palavras que ele usou na hora de indicá-lo para o Paredão. “Irmão, fala só pela parte do jogo, está tudo certo!”, diz o surfista.

Insatisfeito pelo fato de Lucas falar que ele é indiferente na casa. “Você falou ‘pela parte do jogo ele não liga'”. “Quantas vezes você deixou em aberto?”, retruca o Líder da semana. “É como se eu não ligasse para nada!”, reage Pedro.