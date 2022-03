BBB 22: Arthur e Laís discutem, mais uma vez, no Jogo da Discórdia

Na dinâmica desta semana os brothers precisavam sortear um adjetivo e fazer um ranking de todos os colegas de confinamento

Laís e Arthur protagonizaram mais uma discussão durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (21) no BBB 22. A médica colocou o ator como o mais arrogante da casa, e ele a acusou de distorcer as situações que acontecem na casa.

A dinâmica da noite consistia em montar o ranking pessoal de cada um. Cada brother pegaria uma plaquinha com um adjetivo para montar o ranking. Após a médica definir e justificar suas escolhas, o bate-boca entre os dois foi iniciado.

“Quando eu vou votar em você eu não crio situação pra justificar o meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”, argumentou o ator.

“Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”, rebateu a goiana, que no domingo (20) já tinha se queixado com Eslovênia sobre se sentir diminuída pelo ex-Rebelde.

“Qualquer pessoa pode me puxar. Só quando você vier me puxar você fala sobre algo que eu fiz”, completou o carioca.

Líder da semana, Arthur indicou Lais para o Paredão. A médica disputa a permanência na casa ao lado de Eliezer e Douglas, contragolpeado por Laís. Enquanto Eli foi o mais votado da casa, com 6 votos.

A definição de quem fica na casa será hoje (22).