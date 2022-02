BBB 22: Arthur Aguiar usa tênis de 8 mil reais na última Festa do Líder

O brother usou o modelo esgotado da Gucci durante a festa que aconteceu na madrugada da última quinta-feira (17)

Confinado na casa mais vigiada do Brasil, Arthur Aguiar tem chamado muita atenção do público nas últimas semanas, tanto por suas relações e desavenças no programa, quanto pelos looks que está vestindo.

Na última Festa da Líder Jade, que aconteceu na madrugada de quinta (17), o ator usou o tênis Flashtrek Jewel Embellished Sneaker, da marca Gucci. O modelo está esgotado no site Farfetch, onde é vendido no Brasil, e é avaliado em cerca de US$ 1.590, equivalente a aproximadamente R$ 8.200.

A dançarina Brunna Gonçalves contou que também possui o modelo do tênis, mas que preferiu não levar para o reality por não saber se poderia ser usado. Além disso, a cantora Luísa Sonza, já apareceu com o calçado no clipe da música “Toma”, lançado em 2020.

Foto/Reprodução

Nesta edição, as tendências de moda são mais despojadas, descontraídas e encontram conexão com os jovens da geração Z. Agora, as bandanas que fizeram a cabeça dos participantes do Big Brother Brasil 21, dão lugar aos bucket hats.

Não à toa, Jade Picon, com suas peças em crochê, bodies e vestidos em segunda pele e até luvas, é considerada o ícone fashion da atual edição. “Não é nada novo ou uma criação própria. Muito do que vemos no BBB são parte de tendências maiores que vêm basicamente desse streetwear, que é muito influenciado pela música pop”, explica Márcio Banfi, professor do curso de moda da Faculdade Santa Marcelina.

Os bucket hats, por exemplo, viraram febre fora do Brasil já há algum tempo e surgiram na cultura de rua afroamericana e entre os rappers. Nomes como Kanye West e Rihanna são alguns do que adotaram o acessório. No BBB, além de Jade, Pedro Scooby, Paulo André, Eslovênia, Bárbara, Rodrigo e Linn da Quebrada já usaram o modelo.