BBB 22: Arthur Aguiar relembra início de namoro com Maira Cardi

“Em quatro dias a gente ficou noivo”, disse o ator em uma conversa com os colegas de confinamento sobre relacionamento

Arthur Aguiar, 33, relembrou o início de seu romance com a coach Maíra Cardi, 38, em conversa com os brothers do BBB 22 na madrugada desta terça-feira (29), e contou detalhes dos primeiros encontros com a atual esposa.

“Eu falei ‘eu sei o que eu quero, quero namorar contigo’. E ela falou ‘que isso cara, que loucura. Como assim, a gente nem se conhece direito’…”, explicou Arthur. “A gente ficou se falando o tempo todo, ela em São Paulo, eu no Rio. Passou segunda, passou terça, quarta-feira era o dia que ela tinha combinado de voltar. Eu tinha um trabalho e falei pra ela vir”.

O ator conta que Cardi foi à casa dele no Rio de Janeiro, fez compras no mercado mais próximo e preparou um “mega jantar”: “Cheguei, abri a porta e um jantar lá, bum!”

O brother também afirmou que o jantar aconteceu quatro dias depois do casal se conhecer, e que teve uma atitude inédita depois de dar a primeira garfada no prato preparado pela coach.

“Eu estendi a mão para ela assim e falei assim ‘você quer? Você quer casar comigo?’. Aí ela falou ‘quero’ e foi isso, em quatro dias a gente ficou noivo”, concluiu.