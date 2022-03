BBB 22: Arthur Aguiar pede permanência de Scooby e PA

Além da dupla de amigos, Lucas também está na berlinda; O resultado do paredão sairá hoje (29) no programa ao vivo

Arthur Aguiar pediu a permanência de Pedro Scooby e Paulo André, através de seu raio-x desta manhã (29) no BBB 2. Os amigos estão disputando o décimo paredão do programa com Lucas Bissoli.

“Dia muito importante, dia de paredão, dia tenso. Tô com dois amigos, dois aliados no paredão. Então quero pedir muito pros meus fãs para que se organizem muito e votem pro P.A e pro Scooby ficarem. Pra mim, como ser humano, como pessoa, porque são meus amigos, e também pro meu jogo aqui dentro”, explicou.

Foto/Reprodução

“Então peço que vocês votem muito. Tô bem confiante que eles vão ficar. Muito obrigado por tudo. Tô muito feliz de ter mais uma semana aqui. Óbvio que tô morrendo de saudades da minha esposa e da minha filha, mas agora falta pouquinho, reta final. Não vamos desanimar, não”, finalizou.

O resultado da disputa será revelado no programa ao vivo de hoje a noite.