BBB 22: Arthur Aguiar chora e é consolado pelos amigos após dinâmica

No quarto do Líder, o ator não segurou as lágrimas depois do Jogo da Discórdia; DG e PA conversam com o brother

Jogo da Discórdia realizado na noite desta segunda-feira (21) no Big Brother Brasil 22 (Globo) parece ter afetado Arthur Aguiar. Após a dinâmica, o ator chorou e desabafou com seus aliados no jogo e questionou o seu embate com Gustavo e Laís.

Durante a dinâmica, o bacharel direito apontou que Arthur é o participante mais arrogante da casa. “Foi a frase mais arrogante que eu já ouvi aqui”, disse Gustavo relembrando a discussão em que ele responde “quem fala de mim bate no Paredão e sai”.

Aos choros, o ex-Rebelde questiona: “Quando ele pega isso, tira de contexto e usa isso no jogo da discórdia, qual é o intuito dele? É simples”.

Foto/Reprodução

“Eu não me incomodo muito com as palavras. Eu me incomodo com a explicação. Eu sei que deveria ter respondido melhor o Gustavo, mas eu não tenho mais energia, mano. De novo ele pegou uma frase, dentro de toda uma conversa, de toda uma discussão, e fala: ‘mas essa frase que você falou foi assim…’. Calma aí, mas não foi só isso que eu falei, eu falei isso, isso e isso… Aí me dá um pouco de preguiça. Tudo de novo? Toda semana é a mesma coisa!”, diz Arthur Aguiar.

O Líder continua: “Eu sei que deveria ter respondido melhor, mas cara… ali eu realmente não tinha energia”.

“Ele fala isso para amenizar o fato de a Laís estar no Paredão”, responde Douglas Silva.

O brother também se diz desgastado a cada Jogo da Discórdia. Mais uma vez, Laís e o ator se confrontaram. O marido de Maíra Cardi se defende dizendo que a médica “fala coisas que ela não sabe. Já a goiana aponta que ele a tem diminuído com suas falas durante o programa.

“Você vira e fala ‘você não sabe o que está falando’, é o fim pra mim. Se você chama aquilo de show, eu não chamo de show. Foi uma situação que saiu do controle, eu peço desculpa pro público e peço desculpa pra você. Se é show pra você, eu não só dou show no ao vivo, dei show com você na sala, inclusive não estava ao vivo. Só queria deixar esse ponto. Te acho arrogante por isso porque só você sabe falar, não erra nada. Comigo, você diz que não sei o que estou falando, que dou show, que sou rasa e me diminui”, disse a médica.

Foto/Reprodução

Arthur, então, tenta se explicar: “Não, eu não te diminuo. Todas as vezes que você me chamou, em nenhuma vez você falou sobre algo que de fato aconteceu”.

Jogo da Discórdia

Mais um Jogo da Discórdia foi realizado no BBB 22, e a dinâmica consistia em montar o ranking pessoal de cada um. Cada brother iria uma estante e pegaria uma placa com um adjetivo para, assim, montar o ranking.

Além do novo confronto entre Laís e Arthur Aguiar em mais uma dinâmica, o jogo colocou o ex-Rebelde e Douglas Silva como alvos – o primeiro como arrogante, duas vezes, e o segundo o mais desagradável entre os brothers.

Durante o jogo, DG tentou elevar o clima de paz entre os participantes, mas logo foi advertido pelo apresentador Tadeu Schmidt, que lhe cobrou seriedade para justificar suas escolhas do ranking.

O resumo do Jogo desta noite foi que, Douglas foi apontado como mais desagradável 2 vezes; Laís foi citada como mais influenciável e menos confiável; Eliezer também foi escolhido como mais influenciável; Arthur foi citado como mais arrogante 2 vezes; Gustavo foi apontado como menos confiável e mais desagradável; Lucas foi escolhido como menos verdadeiro; Eslovênia também foi citada como menos verdadeira; Paulo André foi apontado como mais influenciável.