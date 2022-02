BBB 22: após um dia tenso no reality, Boninho toma drink para relaxar

O diretor do programa apareceu em suas redes sociais relaxando depois de um dia com eliminação e expulsão no reality

Boninho compartilhou com seus seguidores um vídeo na madrugada desta quarta-feira (16), descontraído. Após um dia difícil, ele surgiu tomando um drink para relaxar.

Após o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, dia 14, e o episódio de agressão envolvendo Maria, que derramou com violência um balde com água na cabeça de Natália, o clima ficou tenso dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil.

Nas redes sociais, muitos pediam a expulsão da cantora, que já havia protagonizado um episódio semelhante, na mesma dinâmica da Discórdia, mas com uma plaquinha, na testa de Arthur Aguiar. Maria acabou, efetivamente, sendo expulsa do programa da TV Globo.

Em tom de desabafo, mas rindo, o diretor do programa publicou o vídeo no feed do Instagram. “E aí você me pergunta o que estou fazendo agora depois desse dia louco. Tomando um armanhaque pra ver se eu relaxo. Acho que só assim (risos). Saúde pra vocês! Ah, e já tomei um vinho também”, disse.