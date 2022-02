BBB 22: após a Prova do Líder, os brothers já pensam no próximo paredão

Com Jade Picon na liderança, os participantes já começam a imaginar o cenário do próximo paredão que será formado domingo

A madrugada desta sexta (04) foi longa. Entre diferentes assuntos, a formação do próximo paredão prevaleceu em todos os cantos da casa. No quarto do Líder, os brothers cogitam o cenário que será formado domingo.

“Agora eu tô complicada. O que eu acredito que vai acontecer: Naiara já é certeza, Maria ou Arthur pela casa. Mas se empatar, eu não sei o que fazer, é difícil, mas ela [ Maria] já votou em mim”, afirmou Jade.

Com os bonequinhos de Jessi e Lucas, a influencer mostra que os dois são suas opções de voto e garante “não tem como esses dois estarem imunizados”.

Na sala, Jessi, Natália, Lucas e Naiara também falam sobre o paredão. “Acho que ela vai em mim mesmo”, afirmou Jessi. As sisters acreditam que se Lucas for ao paredão ele não sai e que Arthur Aguiar está na “linha de fogo” da casa.

Dinâmica da semana

Tadeu Schmidt mostrou no programa ao vivo (03) como seria a dinâmica desta semana.

O anjo terá a chance de ganhar um voto com o peso dois, além de ser um ‘superanjo’: será autoimune e irá imunizar alguém. O primeiro eliminado da prova do anjo vai direto para o monstro. O apresentador deixou claro que, se caso Natália (imunizada pela consequência do Líder) ou Naiara (já está no paredão) vença a prova, elas desperdiçaram o poder da autoimunidade.

No domingo, funcionará da seguinte forma: emparedado pela consequência do Líder [Naiara]; Anjo imuniza um; o Líder indica um; e dois indicados pela casa, com ordem de votação por sorteio.