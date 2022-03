BBB 22: Anitta declara sua torcida para a permanência de Scooby e Gustavo

Nas redes sociais, a cantora deixou claro que é ‘#foravyni’ e afirmou que deixaria o brother ‘tropeçar em seu palco’

Anitta declarou a sua torcida para o paredão de hoje (15). Ela é fora, Vyni! A cantora, que acompanha e comenta o BBB 22, deixou um comentário em um perfil de fofoca. Ela contou que está torcendo para o cearense sair, mesmo depois do brother a comover dizendo que vendeu um botijão de gás para ir em seu show.

Em seu comentário, ela admitiu a torcida contra o brother e comentou que deixaria ele tropeçar no palco de um de seus shows.

“Vyni, eu deixo você tropeçar no meu palco no show, prometo! (Eu me tornando quem eu mais termia: torcendo para um ex e para um hétero top)”, riu a cantora. Para quem não sabe, Anitta e Pedro Scooby tiveram um pequeno relacionamento há alguns anos.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Mas parece que os fãs do programa e da cantora não curtiram muito a atitude da poderosa. Uma internauta comentou: “Achei meio escrotinho a anitta declarando fora vyni”. Outro escreveu: “Vyni meu querido, se nem a anitta que você vendeu o botijão de gás pra ir no show dela vai puxar mutirão pra vc ficar imagina a luisa sonza”.

“Nossa agora eu fiquei real com pena do vyni, o cara é fã da Anitta, vendeu até o gás pra ir no show dela e agora ela declarou torcida pra ele sair, imagina a decepção que o pobi vai sentir? tipo era só ficar calada sabe”, escreveu mais um seguidor.