Depois de muito burburinho nas redes sociais, Fiuk é confirmado no BBB 21

PUBLICIDADE

Como um telespectador comum, Fiuk se imaginava nas provas, se envolvia com as histórias e sofria com os Paredões. Mas sempre achou que a ideia fosse algo muito distante. Desde que aceitou o convite do programa, Fiuk vem se preparando para a batalha de autoconhecimento que irá travar durante o reality: “Sou muito fechado e muito tímido. Atuar sempre me ajudou nesse sentido, me destravou até na minha vida pessoal”.

“Não sei o que vai acontecer, mas é por isso que eu digo ‘sim’. É um desafio pessoal e para a minha carreira. Não sei se algo já mexeu tanto comigo como o convite para o BBB. Chego a ficar emocionado”, completa Fiuk.

A brasiliense Sarah, de 29 anos, começa o ano disposta a viver um sonho de princesa, como ela mesmo define. A loira se define como expansiva e comunicativa e diz que é muito raro ter alguém que não goste dela. Para Sarah, ter amigos ao seu lado é fundamental, tanto dentro quanto fora da casa do BBB.

“Gosto de ter amigos e aliados. Sempre achei que na vida a gente não consegue nada sozinho. Gosto de construir uma rede. É muito importante manter pessoas aliadas pelo máximo de tempo que conseguirmos no jogo”, reflete.

Confira o vídeo