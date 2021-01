Muito aguardada pelo público, Viih Tube é confirmada no BBB 21

PUBLICIDADE

Com um canal de vídeos criado em 2013, ela começou a se aventurar no universo da internet aos 12 anos, fazendo vídeos sobre o seu dia a dia. Nos últimos anos, além de compartilhar parte de sua vida, Viih Tube também escreve e atua em webséries voltadas para o público teen. Para ela, a experiência do confinamento no BBB representa a oportunidade de uma conquista pessoal.

“Como eu comecei bem nova na internet, passei por muita coisa. Acho que as polêmicas, o que você fala e depois se arrepende, são as partes mais difíceis. Porque nem sempre as pessoas vão te entender, nem querer te ouvir.”

Doutorando em Economia, ele diz ter um perfil único e que vai ficar ‘arretado’ se tiverem ‘plantas’ na edição: ‘Todo mundo tem que entrar no jogo’. De Jaboatão, Pernambuco, Gilberto é de origem humilde, e sempre foi incentivado pela mãe a estudar para conseguir mudar seu destino. Aplicado, conseguiu entrar na universidade e não esmoreceu diante de uma realidade difícil. Durante boa parte de seus 29 anos, só dividia o foco nos estudos com a dedicação à igreja. Aos 10 anos, se tornou mórmon, por influência da mãe. Ao se descobrir homossexual, trocou a faculdade para investir na carreira de missionário.

“Durante o período em que estava muito firme na igreja, tentava agradar as pessoas. Hoje, sei que eu sou bom e descobri que sou a minha melhor versão sendo sincero”, afirma.

Confira o vídeo dos participantes