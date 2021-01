Sertanejo Rodolffo e DJ baiana Lumena estão no BBB 21

PUBLICIDADE

O cantor acredita que participar do reality seja seu maior desafio profissional e pessoal até hoje. Fã do Big Brother Brasil, o goiano acompanha tudo sobre a casa mais vigiada do país desde a terceira edição, que teve seu conterrâneo Dhomini como campeão. Rodolffo é parceiro de Israel em uma dupla sertaneja que começou quando ambos tinham apenas 7 anos de idade.

“Estou realizando um sonho gigantesco. Sempre fui espectador do programa, payperviewzeiro desde as antigas e tinha muita vontade e curiosidade de participar. Já virei várias noites assistindo às festas”, conta.

Formada aos 21 anos em Psicologia e com mestrado na área, foi só nos últimos tempos que Lumena se permitiu encontrar novos caminhos. Atualmente, sua principal fonte de renda vem da pesquisa e escrita de roteiros para o audiovisual, além da descoberta de uma paixão que, segundo ela, mais recentemente vem se legitimando como uma identidade profissional: a discotecagem de pagodão baiano.

“Primeiro veio a gastronomia e aprendi a fazer acarajé e moqueca. Depois, veio a sonoridade. Comprei equipamentos de DJ na impulsividade, que ficaram por um tempo engavetados. Até que comecei uma pesquisa e bati firme no pagodão, que era o que me nutria nesse rolê com o território soteropolitano”, explica.

