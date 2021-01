Lucas Penteado e Kerline entram no BBB 21

PUBLICIDADE

De riso grande e fácil, com uma mente rápida, percorrendo muitas rimas, Lucas é um dos confirmados no Grupo Camarote do BBB21. Aos 24 anos e dono de um currículo extenso – ele é ator, cantor, poeta, MC, slammer, apresentador, diretor e dramaturgo. Ao falar do BBB e da mudança que o programa pode representar na sua vida e, principalmente, na vida de seus pais, a emoção bate forte.

“Significa muito comprar uma casa para ela não ter que viver de aluguel nunca mais”, explica, enquanto seca as lágrimas.

Kerline se reinventou e se redescobriu durante a pandemia. Após superar o fim de um relacionamento de dois anos e se tornar a provedora da família, a cearense aproveitou o momento para transformar seu plano B em plano A e passou por um processo de transformação total: “A quarentena me salvou, criei uma maturidade que não tinha”. Empreendedora nata, a loira teve que abrir mão do sonho de ter uma empresa para gerenciar a carreira de influenciadores após cair em um golpe e contrair uma dívida. Para pagar as contas de casa, usou todo o seu conhecimento de mercado para atuar no ramo e conseguir uma boa projeção regional como criadora de conteúdo digital.

“Tive que me virar. Minha vida mudou completamente em um ano. Meu padrasto e minha mãe perderam o emprego, vendi meu carro, mas estou indo bem com 56 mil seguidores. Em Fortaleza, consigo tirar leite de pedra com o que tenho”.

