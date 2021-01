Comediante Nego Di e advogada Juliette são participantes do BBB 21

PUBLICIDADE

Mais uma dupla confirmada para a casa mais vigiada do Brasil!

Um dos grandes propósitos que fez Nego Di aceitar o confinamento é o prêmio de R$ 1,5 milhão. Competitivo e focado, o humorista planeja um futuro melhor para o filho Tyler, de 5 anos, e quer ajudar a mãe. O personagem Nego Di surgiu em 2016, porém, o artista já havia percebido sua vocação para o humor na escola. Após sofrer bullying, o participante do BBB21 começou a criar formas de se defender. Anotava observações sobre os colegas de escola e decorava para quando precisasse revidar.

“Hoje, meu foco é dar uma infância diferente da minha para meu filho. Comecei a trabalhar cedo, com 12 anos, era bem esclarecido, tinha pressa de crescer rápido para ajudar a minha mãe. Se eu ganhar, quero investir num projeto para ajudar jovens a se transformarem em artistas, investir no futuro do meu filho e ajudar a minha mãe.”

“Na lei da selva, eu sou treinada”. É assim que a advogada Juliette, participante do Grupo Pipoca no BBB21, se apresenta. Com quatro irmãos mais velhos, a advogada e maquiadora, de 31 anos, que abriu mão da Medicina para se formar em Direito, começou a “engrossar o caldo” cedo para tentar sobreviver e fazer valer seus desejos.

“Eu assumo o risco de viver. Era uma pessoa antes dela morrer e outra depois. É como se sentisse que minha vida é breve e eu preciso fazer o que posso para aproveitá-la. Seja lutando pelo que quero na vida ou em um jogo”.